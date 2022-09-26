المئات يشاركون عروس دمياط اليتيمة فرحة زفافها.. أحدهم تحمل تكلفة شهر العسل

تخطت دعوة فاطمة الصياد، العروس اليتيمة التي دعت الأهالي لحضور حفل زفافها أمام منزلها، حدود قريتها بمحافظة دمياط، إذ شاركها المئات فرحتها، وفى مقدمتهم سياسيين ويرلمانيين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها لإدخال البهجة والسرور ورسم البسمة على وجهها.

شخصيات عامة يشاركون العروس فرحتها

وحضر حفل الزفاف محمد علي أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ والمستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة، ومحمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد كرة القدم المصرى، وعدد من السياسيين والقيادات الشعبية بمحافظة دمياط.

زفة دمياطى للعروسين

وبدأ الحفل بالزفة الدمياطي التى تشتهر بها أفراح محافظة دمياط، وتراقصت العروس مع السيدات والفتيات اللاتي حرصن على حضور الحفل، وذلك على على أنغام عدد من الأغاني.

وكان أهالي قرية السنانية بمحافظة دمياط قد استجابوا في مشهد إنساني لدعوة فتاة يتيمة الأب والأم لحضور حفل زفافها أمام منزلها، وسط تفاعل كبير لدعمها من جمهور «سوشيال ميديا»، إذ تطوع شخص بعقد القران في قاعة مناسبات، وتحمل آخر تكلفة «ليلة الحنة»، وثالث بتكلفة «الميكب آرتيست»، ورابع بتكلفة أسبوع شهر العسل بأحد فنادق شرم الشيخ.

فتاة يتيمة تدعو أهالي قريتها لحفل زفافها

وفاطمة الصياد، 21 سنة، فتاة من قرية السنانية التابعة لمركز دمياط، يتيمة الأبوين، ولها شقيقين، ودعت أهالى قريتها لحضور حفل زفافها عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبعد أن كان الفرح مقتصرا على زفة لمدة نصف ساعة أمام منزلها تحول إلى مظاهرة حب ومشاركة من المئات لإسعاد العروس.