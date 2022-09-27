«محمود» يعمل بالنقاشة ويبدع في تلاوة القرآن: بحلم بالقراءة في الإذاعة

يذهب كل صباح مع شقيقه للعمل في مهنة النقاشة وهو طفل الـ10 سنوات من الساعة الثامنة وحتى الساعة السابعة مساء، يأتي ليتفرغ بحفظ القرآن الكريم الذي يملأ فؤاده ولا يستطيع العيش بدونه، عازما على حفظه كاملا خصوصا عندما علم أن صوته عزب وأكثر من رائع سواء في تلاوة القرآن الكريم أو الأناشيد والأدعية والابتهالات المختلفة .

عندما كنت صغير كان لا يشغلني على حفظ القرآن الكريم سوى العمل فقط، حيث حرص والدي في تعليمي وذهابي إلى معهد الأزهر الشريف بالقرية، فكنت أجمع ما بين الذهاب إلى العمل في الأيام الفارغة والذهاب إلى المدرسة في الأيام المقررة، بالإضافة إلى الذهاب إلى معلم لحفظ القرآن الكريم في القرية، هكذا قال محمود محمد عناني 20 عاما والطالب في كلية أصول الدين في شبين الكوم بمحافظة المنوفية .

رحلة محمود مع حفظ القرآن

يروي ابن قرية شبرا باص لـ«الوطن»، أنه عزم على حفظ القرآن الكريم كاملا لكي يساعده ذلك في تلاوة القرآن بجانب عمله في مهنة النقاشة، حتى اختتم حفظه في سن الـ16 عاما وبعد ذلك تمكن في النجاح بالشهادة الثانوية الأزهرية ودخول كلية أصول الدين شبين الكوم، ورغم تميزه في تلاوة القرآن الكريم والأناشيد إلا أنه ما زال يعمل في مهنة النقاشة مع شقيقه لمساعدة نفسه في المصروفات الدراسية .

وشارك صاحب الحنجرة الذهبية في عدد من الحفلات والمناسبات الدينية المختلفة تحت رعاية المنطقة الأزهرية في المحافظة التي انتابته وفي بعض هذه المناسبات يحضر المحافظ وبعض الشخصيات البارزة في المحافظة، كما يشارك "محمود" حاليا في التصفيات المؤهلة لمسابقة "منشد الشارقة" والمقامة في دولة الإمارات الشقيقة .

طموح ابن المنوفية

يحلم "عناني" في أن يصبح قارئا في الإذاعة والتلفزيون منذ أن كان صغيرا، بالإضافة إلى حبه الكبير للقران الكريم وحرصه على عدم نسيانه من خلال حفظه بشكل مستمر، كما يتمنى أيضا أن يتميز في الأناشيد والابتهالات الدينية في قادم الأيام والحصول على فرصة أكبر لإظهار موهبته .