مصر تدين الحادث الإرهابي البغيض الذي تعرضت له مدرسة بروسيا

أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عن متحدثها الرسمي اليوم، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي البغيض الذي استهدف مدرسة في مدينة إيجيفسك بروسيا اليوم 26 سبتمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال.

مصر تعزي حكومة وشعب روسيا

وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب روسيا الاتحادية وذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.