المالية: الخطة المصرية للتعافي الاقتصادي تخفف حدة الصدمات الخارجية

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع مهد أمين عبدالله، وزير المالية بدولة بروناي، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة».

إجراءات مواجهة الأزمات العالمية الراهنة

وناقش الجانبان الإجراءات والسياسات المالية المتبعة لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة، وما يصاحبها من موجة تضخمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة عناصر الإنتاج، بما يفرض ضغوطًا هائلة على مختلف الدول.

الخطة المصرية للتعافي الاقتصادي

وأكد الوزير، أنّ الخطة المصرية للتعافي الاقتصادي تسهم في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، على نحو يُسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل هذه التحديات العالمية الاستثنائية، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال المشروعات القومية والتنموية، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

135 مليار جنيه لتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين

ولفت إلى إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، معربا عن استعداد الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع دولة بروناي، في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مجال تطبيق نظم الحماية الاجتماعية؛ بما يتسق مع قوة العلاقات بين البلدين.

وأشاد وفد بروناي بدور الأزهر الشريف في استقبال طلاب العلم الوافدين من بروناي.