«شكري» يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مع أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك في ختام مشاركته بأعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تقييم أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة، وما شملته من مناقشات حول العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم في تلك اللحظة الفارقة، والدور المتوقع والمطلوب أن تضطلع به الأمم المتحدة لضمان احترام قواعد القانون الدولي والاستجابة لتطلعات شعوب العالم دون تفرقة.

تطورات الأوضاع في ليبيا

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الحوار تناول بشكل مفصل التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة الأوكرانية الروسية، وتطورات الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، فضلا عن ملف سد النهضة الذي حرص وزير الخارجية على استعراض الموقف المصري تجاهه.

ومن جانبه، أبدى السكرتير العام تقديره للدور المهم الذي تضطلع به مصر في إطار العمل متعدد الأطراف خاصة في إطار المجموعات الإقليمية وتجمعات الدول النامية مثل الـ77 والصين.

كما استعرض جوتيريش ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرات لاحتواء أزمة الغذاء، وجهود المنظمة في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي لرفع الأعباء المتزايدة عن الدول النامية.

مصر تدعم دور الأمم المتحدة في حفظ السلام

وفي ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية على تأكيد التزام مصر بدعم دور الأمم المتحدة في حفظ وبناء السلام، والاستمرار في المشاركة الفعالة بعمليات حفظ السلام في مناطق النزاعات، وكذا التزام مصر بدعم واحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.