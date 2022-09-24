وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، نظيره العراقي فؤاد حسين في إطار التنسيق المستمر والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

شكري يشيد بجهود العراق في مكافحة الإرهاب

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا التطورات على الساحة العراقية، وأكد شكري كامل دعم مصر لأمن واستقرار العراق الشقيق وتحقيق التوافق الداخلي، كما أشاد بالجهود التي يبذلها العراق في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن شكري أكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ظل الروابط الوثيقة وتعظيم المصالح المشتركة بين الدول الثلاث، كما تناول الوزيران عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في ظل التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.