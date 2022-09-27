«اللوز الهندي» نبات استوائي يُزرع في مصر.. والشجرة تطرح 300 كيلوجرام

كثير منا يعشق اللوز لمذاقه اللذيذ، وهو مكسرات ذات قيمة غذائية مرتفعة، كما يضاف للأنظمة الغذائية الصحية ويستخدمه الرياضيون، بينما لا يعرف الكثيرون عن اللوز الهندي، والذي تنتشر زراعته في دول آسيا، خاصة باكستان وإيران، وله أسماء عديدة مثل الباذان أو اللوز الاستوائي، وله فوائد صحية وتجميلية، ومنه اللوز الأصفر والكابلي والصيني، ويباع سعر الكيلو منه بقيمة 250 جنيها، وله فوائد صحية عديدة منها علاج الأمراض الجلدية.

ويقول المهندس الزراعي محمد عطية، المتخصص في شتلات الفاكهة الاستوائية ولديه مشتل خاص في الشرقية متخصص في زراعة الفواكه النادرة في حديث خاص لـ«الوطن»: إنه بدأ زراعة اللوز الهندي منذ 10 سنوات، لافتا إلى أن صديقا أهداه البذور، وأتى بها خصيصا له من المدينة المنورة من المملكة السعودية العربية، بهدف الإكثار من زراعته لكي يوجد بنفس كميات الفواكه المحلية.

طول الشجرة 8 أمتار

ويضيف «عطية» أنه يزرع البذور إلى أن تنمو الشتلات والتي تكون جاهزة للزراعة ومن ثم يبيعها لزبائنه من مريدي الفاكهة الاستوائية، لافتًا إلى أن الشتلة التي يبلغ طولها متر وتبدأ أسعارها من 70 جنيها وحتى 1500 جنيه، كما يبلغ أقصى طول للشجرة نحو 8 أمتار.

الشجرة تطرح 300 كيلو من اللوز

ويوضح «عطية» في حديثه لـ«الوطن»، أن اللوز الهندي من المكسرات التي تتميز بقيمة غذائية عالية، ويمكن زراعته في الشوارع والبلكونات، ويتكيف مع مناخ مصر وتربتها الزراعية مناسبة لنموه، وتستطيع الشجرة أن تنتج نحو 300 كيلو بعد مرور السنة الخامسة.

سعر الكيلو 250 جنيها

يباع الكيلو بسعر الجملة من اللوز الهندي بقيمة 150 جنيها، بينما يباع سعر الكيلو للقطاعي بسعر 250 جنيها، ويشير المهندس الزراعي إلى أن اللوز الهندي له فوائد عديدة منها الصحية والأخرى التجميلية، كما ويعالج بعض الأمراض الجلدية مثل الجرب والصدفية والجذام، ويساعد على هضم الطعام بسهولة ويعالج المعدة ويقي من السموم.