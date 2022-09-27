فيريرا يطلب تسجيلا لمباراتي فلامبو والاتحاد الليبي بدوري أبطال أفريقيا

طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على تسجيل لمباراتي فلامبو البوروندي، منافسه في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فلامبو البورندي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا؛ إذ تُقام مباراة الذهاب أحد أيام 7 و8 و9 سبتمبر الجاري، فيما تُقام مواجهة العودة أحد أيام 14 و15 و16 من الشهر ذاته.

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