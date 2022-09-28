مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الحالي، حيث اختلفت مواعيد الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء من محافظة لأخرى.

وضمن ما يقدم من خدمات للقراء، نقدم مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والمنوفية، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لهيئة المساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:46صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:11 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:44 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:46صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:11 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:45 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم 4:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:50 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 4:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:44 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:09 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:05 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:40 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:47 ظهرا.

موعد أذان العصر 3:11 مساء.

موعد أذان المغرب 5:45 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:03 مساءً.