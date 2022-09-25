مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 25-9-2022

يتابع الكثيرون مواقيت الصلاة في مصر، خاصة الراغبين في السفر أو يتطلب عملهم اليومي التنقل من منطقة لأخرى، بفترة تتراوح ما بين دقيقة إلى 15 دقيقة وفق حركة الشمس التي تتغير يوميًا.

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد،، وفق الموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، وذلك بعدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:47صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:13 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:48 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:47صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:13 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:48 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم 4:22 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:18 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:53 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:45 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:11 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:45 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:11 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:46 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:48 ظهرا.

موعد أذان العصر 3:14 مساء.

موعد أذان المغرب 5:49 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:07 مساءً.