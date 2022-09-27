مدير «هاير مصر»: إنشاء مجمع صناعي متكامل للأجهزة المنزلية

قال أحمد الجندي مدير عام شركة هاير مصر، أحد النماذج الناجحة المعروضة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح لعددٍ من المناطق الاستثمارية، إن خطة «هاير الاستثمارية» في مصر متمثلة في إنشاء مجمع صناعي متكامل للأجهزة المنزلية، موضحًا أنّ شركة «هاير» أُنشئت في الصين سنة 1984، وبدأت بمصنع للثلاجات، ولكن استطاعت خلال السنوات الماضية أن تصبح رقم واحد عالميًا في مجال التحول الرقمي وإنترنت الأشياء.

الشركة مصنفة رقم واحد عالميًا في إنترنت الأشياء

وأضاف «الجندي»، خلال حفل افتتاح عددٍ من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، أنّ هدف الشركة إيجاد حلولٍ متكاملة لتسهيل روتين الحياة اليومي، عن طريق استخدام الذكاء الصناعي وربط أجهزة المنزل بالإنترنت، كما أن الشركة حاصلة على أكبر الشهادات والجوائز العالمية، أهمها أنها مصنفة رقم واحد عالميًا لمدة 14 سنة متتالية في مجال الأجهزة المنزلية من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية.

وأوضح مدير عام شركة هاير مصر، أنّ الشركة مصنفة رقم واحد على مستوى العالم في التحول الرقمي وانترنت الأشياء، كما أن شركة هاير تمتلك مجموعة من أكبر العلامات التجارية على مستوى العالم.