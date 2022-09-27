السيسي يشكر العاملين بهيئة الاستثمار ورجال الصناعة: كل الدعم لجهودكم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للعاملين في الهيئة العامة للاستثمار، ورجال الأعمال والصناعة، على ما يبذلونه من جهد للارتقاء بالصناعة والاستثمار، مضيفا: «زيارتنا النهاردة هدفها التأكيد على اهتمام الدولة بشكل كبير بالصناعة بمصر ودعمها وتسهيل المصاعب اللي بتواجهها».

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه عدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ الرخصة الذهبية مسار للدولة للتيسير على الإجراءات التي تأخذ وقتا من المستثمرين، موضحا: «قولنا عاوزين نعمل الشباك الواحد وجهة ولاية واحدة تدي مدة زمنية متزيدش عن 20 يوم، وقولنا هندخل على مناطق بعينها ونديها اشتراطات خاصة عشان نوفر الوقت على المستثمرين».