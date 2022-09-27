رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

السيسي يشكر العاملين بهيئة الاستثمار ورجال الصناعة: كل الدعم لجهودكم

كتب:

نرمين عفيفي
10:32 ص | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للعاملين في الهيئة العامة للاستثمار، ورجال الأعمال والصناعة، على ما يبذلونه من جهد للارتقاء بالصناعة والاستثمار، مضيفا: «زيارتنا النهاردة هدفها التأكيد على اهتمام الدولة بشكل كبير بالصناعة بمصر ودعمها وتسهيل المصاعب اللي بتواجهها».

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه عدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ الرخصة الذهبية مسار للدولة للتيسير على الإجراءات التي تأخذ وقتا من المستثمرين، موضحا: «قولنا عاوزين نعمل الشباك الواحد وجهة ولاية واحدة تدي مدة زمنية متزيدش عن 20 يوم، وقولنا هندخل على مناطق بعينها ونديها اشتراطات خاصة عشان نوفر الوقت على المستثمرين».

اقرأ المزيد:

وزير الصحة الأسبق: الرئيس السيسي نظر إلى زراعة الأعضاء بجدية لاحتياج المرضى

بث مباشر.. السيسي يصل إلى مقر هيئة الاستثمار لافتتاح مشروعات قومية

السيسي يفتتح منطقتين استثماريتين في بنها وميت غمر

السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «مسار واعد» عن إنجازات المناطق الحرة
بقلم نرمين عفيفي