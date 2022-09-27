السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «مسار واعد» عن إنجازات المناطق الحرة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «مسار واعد»، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية، من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستعرض الفيلم التسجيلي، الاستثمارات والمناطق الحرة واللوجستية والتكنولوجية، ومواصلة الدولة تحقيق النقلة النوعية في المجالات الاستثمارية داخل 9 مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة في عدة محافظات، ساهمت في إطلاق 1095 مشروعا وتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة.