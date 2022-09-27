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السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «مسار واعد» عن إنجازات المناطق الحرة

كتب:

محمد عزالدين
10:16 ص | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «مسار واعد»، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية، من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستعرض الفيلم التسجيلي، الاستثمارات والمناطق الحرة واللوجستية والتكنولوجية، ومواصلة الدولة تحقيق النقلة النوعية في المجالات الاستثمارية داخل 9 مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة في عدة محافظات، ساهمت في إطلاق 1095 مشروعا وتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة.

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