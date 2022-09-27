رسوم وموعد معرض الكتاب بالمتحف المصري.. الدخول مجانا ليوم واحد فقط

انطلقت فعاليات معرض الكتب والإصدارات داخل المتحف المصري في التحرير ومتحف المنيل، اليوم ولمدة شهر كامل، وذلك بمناسبة مرور 200 سنة على فك رموز رشيد، الذي ساعد المصريين على فهم وقراءة النصوص الفرعونية، واللوحات الموجودة في ملايين البرديات وعلى جدران المعابد، كما كان بداية لنشأة علم المصريات، حسب ما أكدت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري.

وترغب شريحة كبيرة من المواطنين، في متابعة المعرض، وفيما يلي رسوم وموعد معرض الكتاب بالمتحف المصري.

رسوم وموعد معرض الكتاب بالمتحف المصري

أوضحت عبدالرازق لـ«الوطن»، أنّ دخول معرض الكتاب بالمتحف المصري اليوم الثلاثاء سيكون مجانا، وغدا الأربعاء سيتم فتح المعرض أمام الجمهور الراغب في الزيارة، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

كتب نادرة بأسعار مخفّضة

وأكدت مدير المتحف المصري، أنّ المعرض سيضم مجموعة كبيرة من الكتب النادرة القديمة، إضافة إلى الإصدارات الحديثة منها، التي ستكون بأسعار بسيطة ومخفّضة، وفي متناول الجميع من المترددين على المعرض الذي يستمر حتى 27 أكتوبر المقبل.

ومن المعروف أنّ تاريخ حجر رشيد يرجع إلى عام 196 قبل الميلاد، وبهذا المناسبة تسلّمت مصر مؤخرا نسخة طبق الأصل من حجر رشيد الاصلي، المقدمة من المتحف البريطاني، والمعروضة حاليا في متحف الحضارة.