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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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افتتاح أول معرض لكتب قطاع النشر بـ«السياحة» في المتحف المصري

كتب:

رضوى هاشم
08:45 ص | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
تعديل مواعيد الزيارة لقلعة صلاح الدين

تعديل مواعيد الزيارة لقلعة صلاح الدين

يشهد المتحف المصري في التحرير افتتاح أول معرضٍ من نوعه للكتب الصادرة عن قطاع النشر العلمي بوزارة السياحة والآثار.

وقالت صباح عبدالرازق مدير المتحف المصري، إنّ المعرض سيضم كتبًا قيمةً بأسعار تبدأ  من جنيهين لكتب علم المصريات والعمارة الاسلامية والقبطية وغيرها من إصدارات الوزارة النادرة، والتي تعتبر مرجعًا علميًا للدارسين والمتخصصين في كتب التاريخ المصري المختلفة، وبالتالي سيوفر المتحف المصري الكتب بأسعارٍ رمزية لكل من يرغب في اقتناء الكتب، خلال زيارة المتحف.

فتح المواقع الأثرية مجانا

كان مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، قرر فتح جميع المواقع الأثرية مجانًا، اليوم الثلاثاء، احتفاء بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، وبدء علم المصريات، واحتفالا بيوم السياحة العالمي للمصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين.

تعديل موعد دخول قلعة صلاح الدين

كما وافق المجلس الأعلى على تعديل مواعيد دخول قلعة صلاح الدين؛ لتكون في الثامنة صباحًا بدلًا من التاسعة، وأعلن المجلس قرب افتتاح عدد من المواقع الأثرية منها معبد بن عزرا وحصن بابليون بمصر القديمة، والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وجامع الظاهر بيبرس بالسيدة زينب.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.