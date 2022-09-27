توزيع 1000 حقيبة مدرسية بالمجان على الطلاب غير القادرين ببني سويف

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، بالتعاون مع جمعية الأورمان، احتفالية لتوزيع 1000 شنطة وأدوات مدرسية على الطلاب الأيتام وغير القادرين، في قرية الحيبة مركز الفشن بمحافظة بني سويف، بمناسبة العام الدراسي الجديد.

تضامن بني سويف تشيد بدور مؤسسات المجتمع المدني

وأكدت أمل أبوعزوز، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إن الهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي، وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة، وبالتالي وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

أنشطة جمعية الأورمان في محافظة بني سويف

وأضاف أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.