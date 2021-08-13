«تضامن بني سويف» تنقذ أم وأطفالها الثلاثة من حياة الشارع

أعلنت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، اليوم الجمعة، نجاح فريق التدخل السريع بقيادة صالح أحمد السقا، بالتعاون مع فريق «أطفال وكبار بلا مأوى»، في إنقاذ أسرة مكونة من أم وثلاث من أطفالها مقيمين بأحد شوارع المحافظة، والتعامل مع الأسرة من خلال إيداعها بمركز استضافة المرأة وتسكينهم.

«تضامن بني سويف»: فريق التدخل السريع يتعامل مع حالات الأطفال والكبار

وقالت وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم: «فريق التدخل السريع يتعامل مع الحالات بشكل سريع وينقلها إلى المراكز التابعة للمديرية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم بالتعاون مع فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بالإضافة إلى قيام المديرية بمتابعة المشاكل الأسرية التي تخص مثل تلك الحالات وعلاجها على أفضل وجه».

إطلاق مبادرة «عامك الدراسي همّنا الأساسي» في بني سويف

وفي سياق آخر، أشارت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن في محافظة بني سويف، إلى إطلاق المديرية مبادرة «عامك الدراسي همّنا الأساسي» والتي تهدف إلى رفع الأعباء من على كاهل أولياء الأمور من محدودي الدخل، وذلك إيمانا من المديرية بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم، وكذلك مساعدة أولياء الأمور في تحمل أعباء المصروفات الدراسية.

تضامن بني سويف ترحب بتعاون رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني

ورحبت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف بكل المتعاونين من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة.