القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا اليوم وموعد الانطلاق

يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب نيجيريا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار استعدادات محاربى الصحراء للمباريات المقبلة وتصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويستعرض التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا وموعدها، عقب تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا

تنطلق مباراة منتخب الجزائر ونيجيريا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن بين القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا، القناة الوطنية الجزائرية TV 6 Algerie HD، حيث تنقل المباراة الودية التي ستجمع منتخب الجزائر بنظيره النيجيري.

تردد القناة الناقلة لمباراة الجزائر

القمر الصناعي: نايل سات

التردد/ 11679 (H)

معدل الترمزي: 27500 – 2/3

وواجه منتخب الجزائر منتخب نيجيريا 21 مرة، حقق خلالها كلا منهما الفوز في 9 مباريات، وانتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل.

مباريات الجزائر الودية

يذكر أن منتخب الخضر، خاض لقاء يوم الجمعة الماضى أمام منتخب غينيا، واستطاع تحقيق الفوز بهدف دون رد، وذلك في مباراته التحضيرية الأولى، ويسعى لتحقيق الفوز اليوم وذلك لمواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية ودفع معنوية للاعبين خلال فترة التوقف الدولي لاستعادة الالتحام بامباريات استعداد للتصفيات المقبة.

واستطاع منتخب الجزائر تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات لعبها وذلك أمام أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا، والفوز في الوديات أيضًا أمام الكونغو الديمقراطية وإيران وغينيا.