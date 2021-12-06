تتجه أنظار الجمهور العربي والأفريقي، غدا الثلاثاء، إلى ستاد الجنوب بالعاصمة القطرية، حيث تقام المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والجزائر في كأس العرب 2021/2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وعليه يبحث المتابعون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر في كأس العرب.

ومن المقرر بث المباراة عبر تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر في كأس العرب، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة التي تضم مصر والسودان والجزائر ولبنان، لحسم صدارة المجموعة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر في كأس العرب

ونوه الـ فيفا في بيان سابق، أن بطولة كأس العرب، تنقل عبر قنوات «بي إن سبورت» المفتوحة، وكذلك قناة الكأس القطرية، وجاءت تردداتها على النحو التالي:

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر يوتلسات

التردد 12604 أو 11054 أو 11013

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 3/2.

إشارة إرسال البث DVB-S2.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

نقاط مصر والجزائر في كأس العرب

وعقب مباراة مصر والسودان التي فاز فيها المنتخب الوطني بخمسة أهداف نظيفة، تساوى المنتخبان المصري والجزائري برصيد 6 نقاط، مع التساوي في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة أيضا.

موعد مباراة ربع النهائي

يذكر أنه حال فور المنتخب المصري أمام الجزائر وتصدر المجموعة الرابعة، يواجه 11 ديسمبر الجاري، وصيف المجموعة الثالثة في الخامسة مساء، وحال تواجده في المركز الثاني يلتقي متصدر المجموعة الثالثة في التاسعة مساء نفس اليوم.