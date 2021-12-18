منتخب الجزائر بطلا لكأس العرب للمرة الأولى في تاريخه

توج المنتخب الجزائري، اليوم، بلقب بطولة كأس العرب بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره التونسي، حسمها بهدفين نظيفين لصالحه بعد لجوء المنتخبين إلى الشوطين الإضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على استاد البيت بالدوحة.

أهداف الجزائر بمرمى تونس

وسجل «البديل»، أمير سعيود، الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 99 بتسديدة صاروخية بعد استغلاله تمريرة ساحرة من بغداد بو نجاح، ليسددها لاعب الطائي السعودي بيسراه في شباك المنتخب التونسي، ثم أضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125.

لمزيد من التفاصيل من هنا