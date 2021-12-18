رئيس التحرير

محمود مسلم

منتخب الجزائر بطلا لكأس العرب للمرة الأولى في تاريخه

كتب:

أحمد موسى
08:18 م | السبت 18 ديسمبر 2021
منتخب الجزائر

منتخب الجزائر

توج المنتخب الجزائري، اليوم، بلقب بطولة كأس العرب بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره التونسي، حسمها بهدفين نظيفين لصالحه بعد لجوء المنتخبين إلى الشوطين الإضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على استاد البيت بالدوحة.

أهداف الجزائر بمرمى تونس 

وسجل «البديل»، أمير سعيود، الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 99 بتسديدة صاروخية بعد استغلاله تمريرة ساحرة من بغداد بو نجاح، ليسددها لاعب الطائي السعودي بيسراه في شباك المنتخب التونسي، ثم أضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125.

لمزيد من التفاصيل من هنا

اقرأ المزيد:

تاريخ مواجهات كيروش أمام قطر قبل موقعة كأس العرب

موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب وترددات القنوات الناقلة

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة مصر وتونس اليوم في نصف نهائي كأس العرب

تردد قناة اون سبورت الجديد لمتابعة مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

نفاد تذاكر مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب