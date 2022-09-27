«هبة» من معمل التحاليل لماكينة «التريكو»: عملت براند مشغولات يدوية باسمي

بأناملها الصغيرة استطاعت الإمساك بأنبوب التحاليل تارة وأخرى تقبض على عصا التريكوه، تشكل منها مشغولات يدوية إبداعية، حتى ذاع صيتها داخل محافظة الإسكندرية، بعدما أطلقت مشروعها التي حلمت به لتمتلك «براند» خاص بها يحمل اسم «كوكب هبة».

هبة الله عبداللطيف، 27 سنة، تخرجت في كلية العلوم جامعة الإسكندرية عام 2017، إلا أنها كانت تحلم منذ صغرها بامتلاك «براند» للمشغولات اليدوية، فعملت على تنموية موهبتها في فن المشغولات اليدوية لتؤكد أن الجمع بين عملين مختلفين أمر يمكن حدوثه رغم صعوبته.

الفتاة السكندرية التي حصلت على دبلومة تحاليل وتعمل في هذا المجال، لم تنس شغفها الطفولي حين تعلمت الكروشيه في المرحلة الابتدائية عبر حصة الاقتصاد المنزلي في المدرسة والذي تبعها تعلم فنون أخرى مثل «التريكو والنول» قبل أن تنقطع عنهم فترة الدراسة.

تنمية موهبة الفتاة السكندرية

سرعان ما عادت إلى موهبتها بل وبدأت في بناء ذاتها في هذا المجال: «في الكلية كنت محتاجة افرغ طاقتي في آخر 2015 بدأت أرجع واتفرج على اليوتيوب عشان أنفذ موديلات جديدة وأشوف بنتريست وعملت جروب صغير في 2016 لشان أحقق حلمي».

استغرقت «عبداللطيف»، قرابة 4 سنوات منذ عودتها لعمل المشغولات اليدوية لتطلق في 2019 صفحة باسم البراند الخاص بها وفق حديثها لـ«الوطن»: «خلال الفترة دي كنت بحاول أطور من شغلي و أطبع لوجو وشنط وكروت، وبدأت أتعلم تصوير منتجاتي بشكل أحسن وبتعلم بيزنيس وماركتنج عشان أقدر أدير شغلي بشكل أحسن وأقدر أصدر منه».

«هبة» تحلم بتصدير منتجاتها

لم يتوقف حلم «هبة»، عند افتتاح مشروعها الخاص، بل انطلقت طموحاتها نحو تصدير منتجاتها، متمنية أن تصبح سيدة أعمال بعد إتقان عملها وإخراجة بجودة ما أكسبها ثقة الجميع من خلال تعليق عملائها: «الدليل إن القطع بتقعد مع الناس سنين محافظة علي شكلها، وبحلم أصدر شغلي للخارج».

ترى ابنة الإسكندرية أن مصر بها فرص عمل مميزة لكن من الضروري أن يمسك كل شخص في حلمه، مؤكدة على أن الأعمال اليدوية فرصة كبرى للتميز نظراً لليد الماهرة المصرية، وعلى ضرورة العمل على ريادة الأعمال عبر تنمية المواهب المكونة في كل شخص: مصر فيها فرص كتير، بس لازم كل شخص يمسك في حلمه ويحققه وينمي موهبته».