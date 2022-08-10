محافظ أسيوط يفتتح معرضا لمنتجات الأيدي الناعمة.. «مشغولات يدوية وملابس»

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المعرض الأول لمنتجات الأيدي الناعمة بقاعة مكتبة مصر العامة بأسيوط بحي شرق، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفر فرص لتسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل حياة ومعيشة لائقة، وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المعارض والفعاليات.

جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، والمهندسة هالة فرغلي مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير المستشار المحافظة للشؤون الاجتماعية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، وأعضاء الجمعيات الأهلية المشاركة، وعدد من المشاركين والعارضات للمنتجات.

المنتجات والأعمال المشاركة

وتفقد المحافظ المعرض واستمع إلى شرح عن المنتجات والأعمال المشاركة في المعرض كالمفروشات المنزلية والمشغولات اليدوية، والملابس والمنسوجات وغيرها من الحرف اليدوية المنفذة من قبل المشاركين.

المحافظ يعقد لقاء مفتوحا مع المشاركين

كما عقد محافظ أسيوط لقاءً مفتوحًا مع المشاركين والقائمين على تنظيم المعرض تشجيعاً للمشاركين والمستهلكين معًا.

الخامات والمواصفات للمنتجات

وأشاد محافظ أسيوط بالمعروض من المنتجات وجودة الخامات والمواصفات ودقة الانتاج موجهاً بتكرار تنفيذ مثل تلك المعارض للمساهمة في تشجيع المشاركات على الاستمرار وجعل أسرهن منتجة قادرة على الإنتاج خاصة مع حماسهن واصرارهن وعزيمتهن لتحدي الصعاب والنجاح في مشروعاتهن داعياً فئات المجتمع الأسيوطي للحضور والمشاركة في المعرض خاصة وأنها بأسعار مناسبة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر موجهاً الشكر للقائمين على المكتبة لتخرج في أحسن صورة مع التشغيل التجريبي لها منذ أيام لتستقبل المواطنين بمختلف اعمارهم للاستفادة من خدمات المكتبة المختلفة.

مكتبة مصر

وأوضحت مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط أن المعرض مقام خلال الفترة من الـ10 صباحاً : الـ 7 مساءاً ولمدة يومين (الأربعاء ، والخميس) بالتعاون والتنسيق بين إدارة شئون البيئة بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة وجمعية عطاء الخير ومؤسسة بنت مصر ومكتبة مصر العامة فرع أسيوط لافته إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقدم خدمات للمواطنين بأسعار مناسبة فضلاً عن إتاحة أماكن للسيدات والمرأة المعيلة والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم اليدوية من (مشغولات يدوية ، وملابس ، ومفروشات ، واكسسوارات ، وسلع غذائية ، ومخبوزات ، ....) وغيرها.