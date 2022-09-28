محمد حماقي وإدوارد يحييان حفلات اليوم

سيشهد، مساء اليوم الأربعاء، عددا من الحفلات الغنائية لعدد من الفنانين الذي ينتظر الجمهور حضور حفلاتهم الغنائية ليتفاعلون مع أغانيهم التى يحبونها.

وسيكون أول نجوم حفلات اليوم الفنان إدوارد والذي سيقدم حفلا غنائيا مميزا بمشاركة فرقته الشهيرة التى تحمل اسم الجيبسي وذلك فى إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة القاهرة الجديدة.

حفلات اليوم

أما عن ثاني نجوم حفلات اليوم فسيكون الفنان محمد حماقي والذي من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا فى مدينة الإسكندرية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلته الأخيرة في أحد الفنادق المطلة على البحر هناك.

يذكر أن الفنان محمد حماقي كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الإسكندرية يوم 4 سبتمبر الماضي وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

أما الفنان إدوارد فكان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان فاكس والذي قدمها على طريقة الديو مع ابنه مارك والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وماركو وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.