إدوارد يستعد لطرح أغنية «فاكس» مع ابنه ماركو الليلة: سعيد بهذا التعاون

كشف الفنان إدوارد عن موعد طرح أغنيته الجديدة «فاكس» التي يشاركه فيها ابنه ماركو، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وكلمات راب ماركو، وألحان محمد يييي وتوزيع أحمد عادل ميكس وماستر أمير محروس، وإخراج أمين إسماعيل.

وقال الفنان إدوارد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن أغنية فاكس من المقرر طرحها اليوم الساعة السابعة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وكافة المنصات والمتاجر الإلكترونية.

إدوارد يعبر عن سعادته بأغنية فاكس

أعرب إدوارد عن سعادته البالغة بهذا العمل خاصة أنه يجمعه بابنه ماركو: «سعيد بالأغنية وإني بتعاون فيها مع ماركو وبتمنى تعجب الجمهور لما تنزل النهاردة الساعة 7».

وكان إدوارد طرح البرومو الرسمي للفيديو كليب من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» واستعان خلال فيديو كليب أغنية فاكس بفيلم بنات العم وشخصيته خلال الفيلم.

إدوارد يحيي حفلا غنائيا في العلمين الجديدة غدا

كما يستعد الفنان إدوارد لإحياء حفل غنائي غدًا الجمعة في العلمين الجديدة برفقة فريقه، وسوف يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي غناها على مدار مشواره الفني.

شروط حفل إدوارد في العلمين الجديدة

وتأتي شروط حفل إدوارد في العلمين كما كشفت الشركة المنظمة، دخول الكابلز والجروبات ومنع دخول غير المرتبطين، بالإضافة إلى منع دخول من هم أقل من 21 عاما، وتأتي أسعار التذاكر بين 600 جنيه و1500 لفئة الـVIP.