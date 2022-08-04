إدوارد يطرح فيديو كليب «فاكس» مع ابنه مارك «فيديو»

طرح الفنان إدوارد أغنيتة الجديدة «فاكس» والتي يقدمها على طريقة الديو مع ابنه مارك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بمجرد طرحها.

وجاء فيديو كليب «فاكس» لإدوارد ومارك ابنه مليئًا بالبهجة والألوان التي تتناسب مع موسم الصيف، خاصة أنها جرى تصويرها على الشاطئ، كما كانت مفاجأة الكليب ظهور شخصية «عزيز الهانش».

إدوارد يظهر بشخصية عزيز الهانش

وظهر إدوارد خلال الكليب الجديد بشخصية «عزيز الهانش» وهى الشخصية الشهيرة التي قدمها ضمن أحداث فيلم «بنات العم»، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عندما عُرض الفيلم.

وكان إدوارد شارك في فيلم «بنات العم» بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو وأيتن عامر ويسرا اللوزي ورجاء الجداوي، وصلاح عبدالله وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد فهمي وهشام ماجد وإخراج أحمد سمير فرج.

تفاصيل أغنية فاكس

وتعاون إدوارد في أغنية فاكس مع الكاتب أحمد مرزوق وكلمات الراب لماركو، أما الألحان لمحمد يحيي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس، وتم اخراج الفيديو كليب بقيادة أمين اسماعيل وتقول كلمات الأغنية:

بدأه بدردشة وعزومة على العشا

ختمت فركشة وفضايح

لبلبة لبلبة قلبت شقلبة

والجاي يقول للرايح

كله negative energy

دا حب ولا دا بابجي

آخر أعمال إدوارد

يذكر أن إدوارد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ملف سري، والذي شارك فيه بجانب هاني سلامة وعائشة بن أحمد ودنيا عبدالعزيز ومحمد محمود عبدالعزيز وعدد آخر من الفنانين.