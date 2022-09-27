تفاصيل مصرع عامل دليفري في حادث بالمنوفية.. «كان رايح يوصل أوردر»

يخرج كل يوم من منزله بدراجته النارية قاصدا عمله الذي لا يستطيع الغياب عنه لكسب قوت يومه، حيث يعمل في توصيل الطلبات للمنازل، وفي أحد أيام عمله توجه لتسليم «طلب» إلى أحد المنازل، لكنه اصطدم بدراجة نارية أخرى ليلقى مصرعه في الحال.

الحزن يخيم على الأهالي

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة شبين الكوم، إثر مصرع الشاب السيد سامي السبعاوي، شهيد لقمة العيش، في حادث تصادم على طريق «شبين الكوم - بركة السبع» بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى مستشفى بركة السبع، ولكنه وصل جثة هامدة، كما نتج عن الحادث مصرع شخص آخر أيضا.

حسن الخلق والسمعة الطيبة

«كان جميع أهالي المنطقة التي يقيم بها الشاب الراحل، يشهدون له بحسن الخلق والسمعة الطيبة، كونه بشوش الوجه ولا يؤذي أحدا، كما كان ملتزما بعمله الذي يحصل من خلاله على أجره لمساعدة والدته وأشقائه»، هكذا قال محمود السبعاوي، ابن عم الشاب المتوفى، والمقيم بمدينة بركة السبع، مؤكدا أن هناك حالة من الحزن الشديد سيطرت على أسرة الشاب الراحل، وأهالي المنطقة.

تشييع جثمان الشاب

وشيع أهالي مدينة بركة السبع جثمان شهيد لقمة العيش إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالمدينة، وسط حالة من الذهول والحزن على فقدان الشاب في ريعان شبابه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.