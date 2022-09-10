والدة شهيد لقمة العيش بطوخ بعد تأجيل الحكم: كان العائل الوحيد للأسرة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل نظر قضية قتل عامل بمعرض سيارات على يد ميكانيكي وشقيقه وآخرين بطوخ، والمعروفة إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش»، إلى جلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد لشهر نوفمبر المقبل للاطلاع واستكمال أوراق القضية واستصدار شهادة من السكة الحديد وفق طلبات الدفاع.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس الدائرة السادسة بمحكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وناجي نصر هلال وخالد علي إبراهيم وأمانة سر محمد فرحات.

أسرة المجني عليه تطالب بالقصاص

تواجدت أسرة المجني عليه، ابن قرية كفر منصور مركز طوخ في المحكمة حيث طالب محامي الأسرة المستشار القانوني أحمد داود في تصريحات لـ«الوطن»، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، نافيا ما حاول المتهمون ادعاءه أن الواقعة ناتجة عن اصطدام القطار بالمجني عليه.

فيما قالت والدة المجني عليه، إن ابنها هو العائل الوحيد للأسرة بعد أن غدر به المتهمون واستدرجوه لمكان عمله في معرض سيارات على الطريق الزراعي لجلسة صلح بسبب خلافات الجيرة وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة وادعوا أنه لقي مصرعه إثر تصادم القطار به، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».

إحالة قاتلي شهيد لقمة العيش بتهمة القتل العمد

وتضمن أمر إحالة المتهمين في الجناية رقم 13613 لسنة 2022 مركز طوخ والمتهم فيها شقيقان هما «أحمد.م.ع» ميكانيكي، وشقيقه «محمد.م.ع» سائق، بقتل أحمد السيد عبد الخالق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتله ومعهم آخرون، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بأسلحة كانت بحوزتهم والتي أودت بحياته.

كما وجه أمر الإحالة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سنجة وشومة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا بمصرع عامل في معرض سيارات على الطريق الزراعي السريع بطوخ في مشاجرة مع ميكانيكي وشقيقه وآخرين الذين تعدوا عليه بالسنج والشوم بسبب خلافات الجيرة مما أودى بحياته.

وصرحت أجهزة التحقيق بمركز طوخ بدفن جثة المجني عليه وأحالت المتهمين لمحكمة الجنايات التي نظرت القضية في أولى جلساتها اليوم وقررت التأجيل لشهر نوفمبر المقبل.