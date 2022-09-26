شهيد لقمة العيش.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله في سوهاج

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بشركة حفر غاز بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي بطما تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز طما من المستشفى المركزي بوصول المدعو «أحمد م ق ح» 17 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة «جثة هامدة» ادعاء صعق كهربائي.

شاهد عيان يروي تفاصيل الواقعة

وبسؤال المدعو «السيد ف س م» 46 عاما، عامل، بشركة غاز ويقيم دائرة مركز طما، شاهد عيان على الحادث أفاد بأنه أثناء قيام المتوفى بأعمال حفر الغاز التابعة لشركة دائرة المركز باستخدام هيلتي كهربائي حدث ماس كهربائي مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفى الشاهد الشبهة الجنائية.

نفي الشبهة الجنائية

كما أفاد شقيق المتوفى المدعو «حاتم م ق م ح» 33 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «توقف بعضلة القلب» نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وقد تحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.