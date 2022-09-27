المناطق الحرة «تطوير ودعم ونجاح» .. واقتصادي: نغزو أسواقا جديدة

«مسار واعد»، جملة بسيطة لخصت ما يدور خلف الكواليس لتطوير المناطق الحرة من مجهود ضخم، قبل أن يصبح اليوم على مرأى ومسمع من الجميع، وتصبح الجملة عنوانا لفيلم تسجيلي شاهده الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية، من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تطور ملحوظ في المناطق الحرة

9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة، وصلت صادرات مصر من المناطق الحرة الخارجية منها إلى 6 مليارات دولار، ذلك هو حال المناطق الحرة في السنوات الأخيرة، فضلًا عن مشروعات المناطق الحرة التي تصل إلى 1095، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، وأيضًا 10 مناطق استثمارية تضم نحو 1269 مشروعا.

رئيس هيئة الاستثمار: تدعم الاقتصاد المصري

المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، تحدث حول تطوير المناطق الحرة، قائلًا إنّ الرئيس السيسي موجود في المنطقة الحرة بمدينة نصر، التي جرى رفع كفاءتها لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين الوطنين والأجانب، مشيرًا إلى أنّ المناطق الحرة تدعم الاقتصاد المصري، حيث وصلت نسبة الصادرات من خلالها إلى 11 مليار دولار.

اقتصادي: الأسواق الحرة تشجع المنتج المصري على غزو أسواق جديدة

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنَّ التوسع في إنشاء المناطق الحرة أمر مهم للغاية اقتصاديًا، ويعني الإمكانيات والقدرات الهائلة من خلال المناطق الحرة وأن تكون مصر قادرة وقابلة على تصدير منتجات إلى الخارج.

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، لـ«الوطن»، أنَّ تطوير المناطق الحرة يعني بالتالي زيادة الصادرات، وتشجيع المنتج المصري على غزو أسواق جديدة لم يكن بها، فضلًا عن توطين صناعات جديدة ليست لها وجود داخل مصر.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوسع في إنشائها ينتج عنه إفساح أي عقبات أو بيروقراطية من أي مسؤول، وتصبح المناطق الحرة الجديدة بمثابة الحامي لأصحاب المصانع والاستثمارات داخل مصر وتعمل على تيسير الاستثمارات لأصحاب هذه المصانع.

كما تابع أن تنفيذ حديث الرئيس في فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما يخص الأسواق الحرة ستكون نتيجته تيسير وتمهيد المجال أمامه المستثمرين لتحقيق الإنجاز المطلوب لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات.