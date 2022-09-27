رئيس «المناطق الحرة»: منح إقامة 5 سنوات للمستثمرين.. وتأسيس الشركات خلال 24 ساعة

قال المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الدولة تركز على منح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد، فضلا عن إنشاء مراكز جديدة للهيئة في محافظات الجمهورية لتحقيق اللامركزية، خاصة في صعيد مصر، لافتا إلى أنّ تأسيس الشركات في مصر ينتهي في نفس اليوم، أو خلال يومين على الأكثر، كما هو متّبع منذ 5 سنوات.

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ الرئيس السيسي موجود في المنطقة الحرة بمدينة نصر، التي جرى رفع كفاءتها لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين الوطنين والأجانب، مشيرًا إلى أنّ المناطق الحرة تدعم الاقتصاد المصري، حيث وصلت نسبة الصادرات من خلالها إلى 11 مليار دولار.

عبدالوهاب: هيئة الاستثمار لديها 207 مشاريع على مساحة 180 فدانا

وأكد عبدالوهاب، أنّ الهيئة لديها 207 مشروعات على مساحة 180 فدانا، وسيتفقد الرئيس السيسي عدد من المصانع العاملة داخل المنطقة، كما يفتتح مشروعات جديدة تابعة للمناطق الاستثمارية في الدقهلية والقليوبية وميت غمر وبنها، وسيتم استعراض أهم ما تمّ خلال السنوات الثلاثة السابقة.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أنّ الهيئة تعمل من أجل التسهيل على المستثمرين، ووضعت 20 يوما لإصدار جميع التراخيص.