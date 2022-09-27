أرقام مهمة في مشروعات «الاستثمار».. صادرات المناطق الحرة الخارجية 6 مليارات دولار

تطرقت احتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات قومية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أرقام مهمة على لسان المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، عن مشروعات وإنجازات الهيئة.

أرقام مهمة

- صادرات المناطق الحرة الخارجية وصلت إلى 6 مليارات دولار.

- 10 مناطق استثمارية تضم نحو 1269 مشروعا.

- المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدانا وتوفر 2500 فرصة عمل.

- 9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة.

- مشروعات المناطق الحرة تصل إلى 1095، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.

- تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر على مساحة 756 ألف متر، لتضم 207 مشاريع بنسبة إشغال 99%.

- التكلفة الاستثمارية للمنطقة الحرة بمدينة نصر 8.5 ملايين دولار، وتوفر نحو 59 ألف فرصة عمل.

- إنهاء 90% من المنازعات المعروضة على الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 2019.

- 105 برامج تدريبيبة ومنحة دراسية لـ900 موظف خلال العام الحالي 2021/2022.

- تدريب 1100 متدرب من ممثلي من الجهات الحكومية والدارسين بالخارج وطلاب الجامعات.