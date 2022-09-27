انطلاق المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية لمناقشة التكنولوجيا المالية

انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية الاسلامية»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وبرعاية المصرف المتحد.

وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرفية للتمويل الإسلامي، وعضو لجنة المعايير المحاسبية التابعة «لايومي»، إن الصناعة البنكية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والخدمات الرقمية، يقع على عاتقها جزء كبير من النشاط الاقتصادي، من خلال صناعة آليات السوق، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة شرائح العملاء التي تستهدف المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

من جانبه، قال ممثل المصرف المتحد في المؤتمر، إن ارتفاع مستوي ثقافة المواطن المصري يسهم في زيادة الطلب السوقي، والتوجه بقوة نحو الخدمات الرقمية والمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة أو التقليدية، مضيفا أن المصرف أولى اهتماما كبيرا بتطوير أنظمته التكنولوجية.

وأوضح أن «من حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها، ما يأتي بتأثير مباشر وإيجابي على حياتهم، عبر توفير الراحة والوقت والجهد لهم، وهو يسهم في نمو النشاط الاقتصادي بشكل عام»، مضيفا أن «المصرف أصدر حزمة من الشهادات والأوعية الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، فضلا عن باقة من التمويلات الشخصية والتمويل التعليمي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة ورواد الأعمال».