خبير: جمع 755 مليار جنيه من شهادة الـ18% يؤكد الثقة في القطاع المصرفي

علق أحمد معطي خبير اقتصادي، على إعلان البنك الأهلي وبنك مصر إيقاف إصدار شهادات الـ18%، موضحًا أن هناك بديلا آخر وهو شهادة الـ14%، والميزة فيها أنها ستكون لأجل قدره 3 سنوات، بعكس الـ18%، التي كانت لسنة واحدة.

وأضاف «معطي»، في مداخلة عبر تطبيق SKYPE ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أنّ عائد شهادة الـ14% يُصرف شهريا، ليكون شبه مرتب كل شهر، مشيرًا إلى أنّ الشهادة مهمة للغاية وتحافظ على مدخرات المصريين والقطاع العائلي، وتعبر عن استمرار وقوة ومرونة القطاع المصرفي في مصر.

القطاع المصرفي بمصر من أقوى القطاعات المصرفية في العالم

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الـ755 مليار جنيه التي جرى جمعها من شهادة الـ18% تعبر عن ثقة المصريين في القطاع المصرفي، موضحًا أن القطاع المصرفي في مصر من أقوى القطاعات المصرفية في العالم، موضحًا أن أزمة عام 2008 أدت إلى إفلاس بعض البنوك، ولكن هذا الأمر لم يحدث في مصر.

ضبط السوق

وأشار إلى أن شهادة الـ18% عملت على ضبط السوق، من خلال رفع سعر الفائدة، وهو ما نجم عنه تقليل السيولة: «يحدث سلوك غريب عند المستهلك، فمن المفترض أن ترتفع الأسعار مع زيادة الطلب، لكن في ظل الاضطرابات السياسية العالمية يحدث اضطراب ويتجه المستهلك إلى السلع رغم ارتفاع أسعارها، وهو ما يحدث في العالم كله».