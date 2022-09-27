معارض مؤقتة لقطع أثرية في متحفي الإسكندرية القومي والمجوهرات الملكية

أطلق قطاع المتاحف في الإسكندرية، معارض مؤقتة لقطع أثرية عن المصري القديم والفن المصري في الحلى الملكية، بمتحفي الإسكندرية القومي والمجوهرات الملكية، ويجرى فتحهما بالمجان أمام الجماهير، تزامنا مع احتفالية 200 عام على علم المصريات وفك حجر رشيد.

افتتح المعرض المؤقت في متحف الإسكندرية القومي تحت عنوان «قصة حضارة: يوم في حياة المصري القديم»، وذلك بحضور لفيف من أساتذة علم المصريات بجامعة الإسكندرية ودمياط.

معرض متحف الإسكندرية القومي

ويتضمن معرض متحف الإسكندرية القومي صور ملونة من مجموعة من القطع الأثرية المميزة التي استخدمها المصري القديم في حياته مع مجموعة من اللوحات الفنية المميزة من مناظر المقابر التي تصور الحياة اليومية بمصر القديمة.

معرض متحف المجوهرات الملكية

على الجانب الآخر، نظم متحف المجوهرات الملكية معرض مؤقت بعنوان «الفن المصري في حلي الأسرة المالكة» تحت إشراف صفاء فاروق، مدير عام متحف المجوهرات الملكية، والذي ضم عدد من القطع الأثرية المميزة.

وافتتح الدكتور حسين عبد البصير، مدير عام متحف آثار مكتبة الإسكندرية، المعرض بحضور محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وإيمان عبد الحميد، مسؤول المعارض المؤقتة بقطاع المتاحف، ومنى الدباس.

وألقت رئيس قسم المعارض، الضوء على تأسيس علم المصريات وشرح القطع الاثرية المعروضة بالمعرض والتي تحمل جميعها التأثيرات والدلالات المصرية القديمة.