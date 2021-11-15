لماذا يرتدي زوار متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية غطاء أحذية؟

«برجاء ارتداء غطاء الحذاء».. عنوان بارز بمدخل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، تشاهده حينما تطأ قدماك آخر درجات السلم المؤدي إلى المدخل، وإذا بأحد العمال يقدم لك غطاء الحذاء لارتدائه قبل الدخول إلى المتحف وهو الأمر الأشبه بما يحدث في غرف العناية المركزة، فما السر في ذلك؟

سبب ارتداء غطاء الحذاء في المتاحف

تقول «مريام جميل»، أخصائي ترميم بمتحف المجوهرات، إن غطاء الحذاء البلاستيكي يتم ارتدائه قبل دخول العديد من المتاحف من بينها متحف المجوهرات الملكية، وذلك من أجل الحافظ على الأرضيات الأثرية لقيمتها الفنية والحفاظ على ما تحمله من زخارف ورسومات وألوان وخصوصا الأرضيات الخشبية وكذلك الحفاظ عليها من التلوث والأتربة والخدوش التي من ممكن أن تتسبب فيها نعال الأحذية عند الاحتكاك المباشر بالأرضيات.

واضافت في منشور عبر صفحة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أن وزارة السياحة والآثار حرصت على أهمية ارتداء غطاء الحذاء ( cover shoes) للسماح بالدخول والتجول في المتاحف والأماكن الأثرية وخصوصا التي تتمتع بأرضيات أثرية تعود لعصور قديمة وذلك حفاظا عليها وما عليها من زخارف تحمل تاريخا وحضارة.

مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ويعد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذي يعرض مجوهرات على مستوى مصر ويوجد به 1045 تحفة فنية رائعة ترجع إلى أميرات الأسرة العلوية الحاكمة، فيما تعد أكثر قطعتين إقبالًا من الرواد «تاج الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد وتاج الملكة فريدة زوجة الملك فاروق»، كما تتجه أنظار زوار المتحف من الرجال إلى قطعة تمثل شطرنج من الذهب المموه المرصع بالماس مهداة من شاه إيران محمد رضا زوج الملكة فوزية شقيقة الملك فاروق.

ويتكون متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، من طابقين كل طابق يضم عددا من القاعات، تعرض مجموعات متنوعة من المجوهرات، وأدوات الزينة، وأدوات المائدة والكتابة الخاصة بأمراء وأميرات الأسرة العلوية الذين حكموا مصر في الفترة من عام 1805، حين تولى محمد علي باشا حكم مصر وحتى عام 1952.