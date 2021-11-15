الايفوربيا.. نبتة «شوك المسيح» في حديقة متحف المجوهرات الملكية

لم يقتصر تميز متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، على ما يضمه من مجوهرات فحسب، بل إن البيئة الخاصة بالمكان تتميز بوجود كل ما هو جميل ومميز، لعل أبرزها هو حديقة المتحف التي تحوي نباتات مميزة أشهرها نبتة «الإيفوربيا» والتي تسمى أيضا تاج الشوك، أو شوك المسيح.

أسباب تسمية الايفوربيا بنبتة «شوك المسيح»

وتقول مهرفان سيف الدين، المهندسة الزراعية المسؤولة عن حديقة متحف المجوهرات الملكية، إن مواصفات تلك النبتة تتمثل في كونها نبات دائم الخضرة يزهر بغزارة طوال الصيف ويحمل أشواكا كثيرة حادة رفيعة وطويلة ويتميز بكثرة أشواكه، ومن هنا أتت مسمايته العربية تاج الشوك أو إكليل الشوك أو شوك المسيح، مؤكدة أن كثرة الشوك لا يمنع جمال هذا النبات.

نبات الايفوربيا يجلب الحظ

وأضافت «سيف الدين»، في منشور تعريفي عبر صفحة المتحف الشهير في الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يقال في تايلاند عن هذا النبات كلما حمل عدد أزهار أكبر كلما جلب حظاً أكثر، لذلك هذا النبات ذو شهرة كبيرة لديهم ويعتنون به بشكل جيد.

ولفتت إلى أن ألوان أزهارها غاية في الجمال الأحمر والأصفر والأبيض وأيضاً البيج والوردي تظهر على شكل مجموعات في القمم الطرفية للنبات.

مميزات الايفوربيا

وعددت مميزات الايفوربيا أولها أنها نبتة غاية في الجمال ومشهورة في مصر أيضاً، يصل طولها الى أكثر من متر وأوراقها بيضاوية خضراء جميلة، وتستخدم لتزيين الشرفات والشبابيك وتتحمل الحرارة وأشعة الشمس.

ولفتت إلى أن الايفوربيا نبات سهل العناية، حيث يحتاج إلى منطقة يضم إضاءة مرتفعة بحيث تصله أشعة الشمس الخفيفة، كون النباتات الداخلية المزهرة بشكل عام تحتاج إلى إضاءة أكثر وحاجتها من أشعة الشمس أكثر من النباتات الداخلية الغير مزهرة، كما أنه يعيش في حرارة معتدلة من 18 إلى 24 درجة مئوية، ويستطيع تحمل درجات البرودة في الشتاء لغاية 10 درجات.

وشددت على أن التربة يجب أن تكون خفيفة جيدة التصريف كون هذا النبات سريع التأثر بالماء الزائد وسوء تصريف المياه فتجده سريعا ما يسقط أوراقه وأزهاره، لافتة إلى أن نبات الايفوربيا يتحمل الجفاف فيفضل ريه بشكل جيد ثم الانتظار لحين جفاف التربة بشكل كامل ثم الري من جديد.

واوضحت أنه يجب تسميد الايفوربيا بالسماد السائل NPK طوال فترة النمو بمعدل مرة شهرياً للحصول على أزهار أكثف ولجمال أكثر من النبات، وأخيراً يفضل زراعة الايفوربيا في حوض متوسط غير عميق كون الايفوربيا ليس لها مجموع جذري كبير وذلك يعطيها جمال أكثر.

تحذيرات من نبات الايفوربيا

وأشارت إلى أنها تتكاثر بالعقل الطرفية عن طريق قص الأفرع وزراعتها في التربة بداية أشهر النمو الربيع والصيف، فيما حذرت من انكسار أحد أغصانها حيث يخرج سائل حليبي اللون سام يؤثر على الجلد ولذا يجب الحذر منه و عدم شربه أو بلعه بالفم.