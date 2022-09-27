عضو باتحاد الصناعات: وعود الرئيس للقطاع الخاص «ضمانة».. وبنية الاستثمار قوية

قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية اليوم حول حل مشكلات المستثمرين ضمانة كبيرة للصناعة التي ستشهد نقلة كبيرة بعد هذا الحديث المهم.

أعظم بنية تحتية في تاريخ مصر

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر أقامت أعظم بنية تحتية في تاريخها بداية من الطرق والموانى والكهرباء، ومنطقة جغرافية مميزة في وسط العالم، والأهم من ذلك لدينا فائض طاقة في الكهرباء والغاز، ما يتصارع عليه العالم أجمع حاليا، ما يعني أن مصر مؤهلة لأن تصبح صادراتها أكثر من 100 مليار دولار في غضون سنوات قليلة.

أضاف «البهي»: «أنا أصدق كل كلمة قالها الرئيس السيسي، خصوصا أن كلامه ضمانة قوية جدا للصناعة، خصوصا أن هذا الكلام صادر من أكبر قيادة سياسية في الدولة المصرية، وأن القيادة السياسية عندما تعد إذا أننا في طريقنا للحل، وأنا أرى أنه مهموم بمشاكل الصناعة لأن الدولة لديها مشكلة كما أن القطاع الخاص لديه مشكلة، خصوصا الدولة والقطاع الخاص يكملون بعضهم».

وتابع: «المؤتمر الاقتصادي مهم للغاية، وأنا أعلم أن الرئيس السيسي يهدف من خلاله إلى دعوة المستثمرين للاستثمار في مصر والتوسع أفقيا في الصناعة المصرية».

ضرورة توضيح جميع المزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين

وأشار إلى ضرورة توضيح جميع المزايا التي توفرها الدولة لكافة المستثمرين المدعوين لهذا المؤتمر، خصوصا أن هناك مزايا طرحت مؤخرا منها منح الأراضي للمستثمرين بحق الانتفاع والتمليك بسعر الترفيق وهذا أمر غير مسبوق.

أوضح أن تكلفة شراء الأراضي كانت تستنزف مبالغ طائلة من المستثمر الذي يرغب في الاستثمار في مصر، وهذا أمر جيد، متابعا: «قلت من قبل لرئيس الوزراء إننا يجب أن يكون لدينا متطلبات من المستثمر الذي يرغب في الاستثمار بمصر، وهي أن يأتي طبقا لرؤية مصرية واستراتيجية يتم وضعها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة، تستدعى الصناعات التي تجلب تكنولوجيا حديثة، وكما تعرف العالم كله حاليا يحدث أدواته وهناك صناعات عفا عليها الزمن يجب التخلص منها والسعي لجذب صناعات جديدة تكون قاطرة تنمية حقيقية للاقتصاد والصادرات وتوفر فرص عمل».

الرئيس السيسي وضع يده على الجرح الغائر

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن الرئيس السيسي وضع يده على الجرح الغائر، وهو فقدان قيمة البحث العلمي وربطه بالصناعة، خصوصا أن ربط البحث العلمي يساهم في تصنيع منتجات بجودة عالمية تصلح للتصدير، ويقلل تكلفة الإنتاج مما يساهم في زيادة الصادرات، لأن المنافسة هنا تكون في القيمة السعرية، والدولة تعمل حاليا على تقوية كل الأجنحة التي تساهم في مراقبة الجودة التصنيعية.

فائض في الكهرباء والغاز بمصر

أضاف أن لدى مصر فائضا في الكهرباء والغاز، ما يتصارع عليه العالم أجمع حاليا، إذ نحن مؤهلون للغاية للتصنيع والتصدير، ومصر بالنسبة للمستثمرين تعطي عائدا جيدا على الاستثمارات لذلك هناك حرص كبير منهم على الاستثمار في مصر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد تحدث اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وأن مصر لن تنهض سوى بالتعاون البناء بين الدولة والقطاع الخاص، موجها بالعمل على حل مشكلات المستثمرين.