خبير اقتصادي: توجيه الرئيس بمشاركة القطاع الخاص «مشجع».. والمعوقات ستزول

ثمن الخبير الاقتصادي وائل صبحي ما تقوم به الدولة المصرية من جهودٍ كبيرة؛ لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرون؛ لجذب الاستمارات السوق المصرية، مشيرًا إلى أنّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة القطاع الخاص «مشجع» والمعوقات ستزول، حيث تستهدف الدولة تحقيق 100 مليار جنيه من الصادارات، وفقًا لما أعلنه الرئيس «رقمًا ليس كبيرًا على دولة تعدادها يصل إلى نحو 104 ملايين فرد».

ونوّه بتأكيد الرئيس أهمية تعاون الدولة مع رجال الأعمال؛ لإزالة جميع المعوقات التي يواجهها المستثمرين، مبينًا أنَّ المؤتمر الاقتصادي الذي سيُعقد بعد أيام يعد فرصة جيدة لعرض مشكلات المستثمرين: «محتاجين الدولة تحط إيدها مع رجال الأعمال وتجتهد لإزالة كل المعوقات».

وقال الخبير الاقتصادي وائل صبحي، إنّ الفرص الاستثمارية في مصر عديدة ومتنوعة وواعدة، مشيرا إلى أننا لا نستطيع أن نضع مجموعة فرصٍ محددة سواء صناعية أو زراعية أو تجارية أمام المستثمر إلا بعد تحسين البيئة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات من حيث القوانين والعمالة والشفافية.

وضع خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتحسين البيئة الاستثمارية

وأضاف صبحي، لـ «الوطن»، أنّ المستثمر الأجنبي يسعى دائمًا لأسواق مستقرة وآمنة وبها قدرٍ عالٍ من الشفافية، وبها عمالة لديها الوعي الكافي، مطالبًا بوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل؛ لتحسين البيئة الاستثمارية، ومضاعفة فرص دخول مستثمرين أجانب لتنمية الاقتصاد الوطني، وحل كل العوائق التي تواجه المستثمرين، والأهم تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الذي يتماشى مع متطلبات المستثمرين والمصنعين الراغبين في الاستثمار بمصر.

تتمتع باستقرار أمني وسياسي

وأكد صبحي أن مصر تتميز بأنّها ضمن الدول الوحيدة التي تتمتع باستقرار أمني وسياسي، ما يعني أنه حافز كبير لدى المستثمرين الأجانب للدخول بقوة إلى هنا، مشيرًا إلى أنّه بجانب الاستقرار الأمني والاقتصادي يجب أن يصبح لدينا استراتيجيات واضحة ومن ثم خطة عمل بأهداف محدودة وأدوار واضحة بمواعيد محددة تتضمن خططا قصيرة الأجل وطويلة الأجل لحل كل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

نعيد النظر في استغلال نقاط القوة

وأشار صبحي إلى أنّ مصر دولة غنية بمواردها، ولكننا يجب أن نعيد النظر في استغلال نقاط القوة التي نتميز بها في عمل قنوات إيرادية متعددة ومستدامة للاقتصاد الوطني، عن طريق منح حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب والمصريين والعرب للاستثمار في مصر، إضافةً إلى حل كل العراقيل التي تواجههم، مؤكّدًا أنّ المؤتمر الاقتصادي الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، خلال الفترة المقبلة، سيكون مهمًا للغاية لطرح كل الفرص الاستثمارية أمام الجميع، وتأكيد أنّ الدولة المصرية تسعى لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر.

وأشار صبحي إلى أنّ الدولة تسعى جهادةً لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين، ولكننا كجزء من العالم تأثرنا بشكلٍ كبير بالأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها تأثير كبير لكننا بفضل الله نسعى إلى الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وأكبر المكاسب بجذب مستثمرين ومصنعين من كل دول العالم إلى السوق المصرية.