وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي: اللهم احفظ مصرنا

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هــ.

ذكرى المولد النبوي الشريف

ووجّه وزير الأوقاف وجميع العاملين في الوزارة خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لاحتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.