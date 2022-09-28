قصة فيلم «العربي تعريفة» في ذكرى ميلاد علاء ولي الدين.. حلم لم يكتمل

كوميديان من الدرجة الأولى، له باع كبير في السينما، استطاع أن يحفر اسمه وسط كبار نجوم الكوميديا في مصر، الفنان علاء ولي الدين، الذي يحل اليوم ذكرى ميلاده، وقدم علاء ولي الدين مشوارا فنيا طويلا، وكان آخر أعماله فيلم «العربي تعريفة»، الذي لم يكمل تصويره .

علاء ولي الدين وفيلم «العربي تعريفة»

كان علاء ولى الدين يقوم بتصوير أحدث أفلامه، وهو «العربي تعريفة»، ومات قبل أن يكمله، حيث إنه رحل يوم 11 فبراير سنة 2003 بعد أزمة صحية مفاجئة، بعد أداء صلاة عيد الأضحى، بعد رحلة فنية قدم فيها العديد من الأعمال المميزة.

فيلم «العربي تعريفة»

تم تصوير فيلم «العربي تعريفة» في مصر، وبعض المشاهد في البرازيل قبل أن يتوقف العمل، وتم عرض 15 دقيقة على ما تم إنجازه من العمل على التليفزيون المصري، ويعتبر من الأعمال المميزة له خلال مشواره الفني، والفيلم تدور الأحداث حول الشاب البسيط «عربي» علاء ولي الدين الذي يعيش في الإسكندرية مع والدته خيرية أحمد وصديقه «سامح» الذي يجسد دوره الفنان شريف منير.

معلومات عن فيلم «العربي تعريفة»

والعمل من إخراج عمرو عرفة، وتأليف حازم الحديدي ومن بطولة حنان ترك، خيرية أحمد، سعيد طرابيك، دنيا مسعود، وعدد من النجوم .

تنبأ الفنان علاء ولي الدين بوفاته، حيث إنه قبل موته بـ3 شهور، اشترى مقبرة في مدينة نصر، كما اشترى «مسكا» من المدينة لتغسيل جسده، إلا أن التقط أنفاسه الأخيرة بعدها، وشكلت وفاته المفاجئة صدمة لمحبيه، وما زالت أعماله تحظى بنسب متابعة عالية.