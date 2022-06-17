محمود عبد المغني يحكي ذكرياته في «عبود على الحدود»: علاء ولي الدين موتنا ضحك

كشف الفنان محمود عبد المغني، كواليس فيلم عبود على الحدود، الذي يعد أول تجاربه الفنية، قائلا: «كانت بالنسبة ليا فرصة عظيمة إني اشتغل مع المخرج الكبير شريف عرفة وعلاء ولي الدين وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز، كنت لسة صغير، وأول مرة أشوف كاميرا، لكن معظمهم كان لهم تجارب قبل كده».

علاء ولي الدين إنسان خير جدا

أضاف محمود عبد المغني، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى: «كواليس الفيلم حلوة أوي، ومبطلناش ضحك من علاء ولي الدين، كان إنسان خير جدا، وممثل جامد».

وأكد أن أكثر الأشياء التي أسعدته مؤخرا، كانت الاشتراك في مسلسل العائدون، إذ أنه يحب هذه النوعية من المسلسلات: «أنا عاشق لمسلسل رأفت الهجان والبطولات المصرية».

بحب اللمة والعيال والبيت

عن حياته الشخصية، قال محمود عبد المغني، إنه يحب أسرته والبيت، وهذا ما زرعته فيه والدته ووالده، عندما كان صغيرا: «كنا بنتلم على السفرة أو الطبلية أو الأرض، ده اللي اتربيت عليه، لازم نكون مع بعض، ونتكلم ونتنتاقش وإحنا بناكل، بحب اللمة والعيال والبيت ومامتهم».

وكشف عبد المغني، عن حبه للمطبخ، مشيرا إلى أن أكثر المأكولات التي يجيد طهيها، هي المكرونة بكل الطرق: «بعملها بكذا طريقة، ممكن أعملها من غير بصل وتوم خالص، وممكن أعملها ببصل، وممكن ميكس، وممكن باللحمة المفرومة، أو من غير حاجة خالص».