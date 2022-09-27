«الغرف السياحية»: أسعار برامج عمرة المولد النبوي ستتغير الأيام المقبلة

قال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة التي أعلنتها غالبية شركات السياحة لموسم عمرة المولد النبوي، والذي سيبدأ أولى رحلاته أول شهر أكتوبر المقبل، ستتغير بسبب تغير سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية.

وذكر «عبداللطيف»، أن العديد من شركات السياحة احتاطت لهذا الأمر، ووضعت فى برامجها بندا يتيح لها تغيير سعر برنامج العمرة حال تغير سعر صرف العملات الأجنبية.

سداد نصف قيمة برنامج العمرة بالريال السعودي

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية لـ«الوطن»، أن نحو 50% من قيمة برنامج العمرة تُسدد بالريال السعودي، سواء حجز فنادق، أو دفع ثمن تأشيرة العمرة، وكذلك خدمات الانتقالات الداخلية بالسعودية، لافتا إلى أنه مع تغير سعر الصرف فإن أسعار البرامج سيتم تغييرها وفقا للسعر الجديد.

وذكر أن متوسط أسعار البرنامج الاقتصادي التي أعلنتها شركات السياحة حاليا بالنسبة لرحلات عمرة المولد النبوي، ومدته 15 يوما، تراوحت بين 25 إلى 30 ألف جنيه، فيما تراوح متوسط أسعار برامج الـ5 نجوم من 35 إلى 40 ألف جنيه.

الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الهجري 1444

وأشار «عبداللطيف» إلى أن شركات السياحة تنتظر حاليا معرفة الخطة التشغيلية لموسم العمرة، والتي سيكون لها دور كبير أيضا في تحديد أسعار العمرة للموسم الجاري، موضحا أنه إذا كان عدد تأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها كبيرا أو تم اعتماد النظام المفتوح في توزيع تأشيرات العمرة، فإن أسعار البرامج ستنخفض عن الأسعار المعلنة حاليا، أما إذا كانت أعداد تأشيرات العمرة المخصصة لهذا العام قليلة فإن أسعار البرامج سترتفع.

وأكد عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية، أن الشركات تتطلع لبدء موسم العمرة في موعده الطبيعي أول شهر أكتوبر المقبل، وترفض أي محاولة لتأجيل موعد بدء الرحلات، لأن ذلك سيؤثر بالسلب على الموسم وعلى الشركات.

يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد موعد بدء رحلات العمرة لهذا العام أول شهر أكتوبر المقبل.