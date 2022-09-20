عضو بـ«غرفة السياحة»: أسعار تذاكر الطيران لموسم العمرة الحالي «جيدة»

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة والتي أعلنتها شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية، لم تشهد زيادات مبالغ فيها، ووصفها بأنها «جيدة».

حصول كافة المسافرين للعمرة على باركود البوابة المصرية للعمرة

وطالب خلال تصريحات لـ«الوطن» شركات الطيران التي تنقل المعتمرين المصريين بعدم إصدار أية تذاكر طيران للمعتمرين إلا وفقا لحجوزات شركات السياحة، مع حصول كافة المسافرين للعمرة على باركود البوابة المصرية للعمرة، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الطيران المعلنة حاليا هي للنصف الأول لموسم العمرة الحالي، لا تشمل أسعار تذاكر الطيران لرحلات العمرة المسيرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

ومن جهتها أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية إحدى الشركات الناقلة للمعتمرين المصريين منذ قليل، أسعار تذاكر الطيران لرحلات العمرة لهذا العام، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر المقبل وحتى يوم 15 يناير 2022، موضحا أن سعر تذكرة الطيران للرحلة التي يكون خط سيرها (القاهرة - جدة/ جدة - القاهرة ) سيكون 5413 جنيه شاملة الضرائب، وبالنسبة لسعر تذكرة الطيران لرحلة العمرة التي يكون خط سيرها (القاهرة - جدة / المدينة - القاهرة) فستكون 5931 جنيه شاملة الضرائب، أما سعر تذكرة الطيران بالنسبة للرحلة التي يكون خط سيرها (القاهرة - المدينة/ جدة - القاهرة ) هو 7002 جنيه.

أسعار تذاكر الطيران قابلة للتغيير وفقا لسعر الصرف

وأشارت شركة الخطوط الجوية السعودية خلال المنشور الذي أرسلته إلى شركات السياحة أن أسعار التذاكر والضريبة المعلنة قابلة للتغير بحسب سعر الصرف، موضحة أن الحقائب التي يصطحبها المسافر معه خلال الرحلة لم تحسب، إذ يضاف مبلغ 228 جنيها لكل حقيبة على سعر التذكرة، مشيرة إلى أن تلك الأسعار تطبق أيضا على كافة الرحلات المنطلقة من الإسكندرية.