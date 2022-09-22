«الغرف السياحية»: إعلان أعداد تأشيرات العمرة 1444 الأسبوع المقبل

تنتظر شركات السياحة بفارغ الصبر، إفصاح الوزارة عن الأعداد النهائية لتأشيرات العمرة، والخطة التشغيلية للعام الهجري 1444، إذ قال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك ترقبًا لإعلان الوزارة تأشيرات العمرة التي يجر تنظيمها هذا العام، وآلية توزيعها، سواء بنظام الحصص الثابتة أو المفتوحة، الأسبوع المقبل.

الخطة التشغيلية لموسم العمرة

أضاف أيمن عبداللطيف في تصريحات لـ«الوطن»، أن تأخر وزارة السياحة في إعلان عدد تأشيرات العمرة، والخطة التشغيلية، جعل غالبية الشركات ترفض الإعلان عن أسعار برامج المولد النبوي، الذي يبدأ أولى رحلاته أول شهر أكتوبر المقبل، خوفًا من الإعلان عن سعر محدد، ثم تأتي الأعداد لتُغير من السعر المعلن سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.

وأشار إلى أن وزارة السياحة، تضع في حساباتها عند تحديد أعداد تأشيرات العمرة، تحقيق مصلحة المواطن المصري والدولة وشركات السياحة في آن واحد، لافتًا إلى أن زيادة أعداد تأشيرات العمرة، يسهم في انخفاض أسعار برامج العمرة، ويقضي على ظاهرة السماسرة والوسطاء، بتنظيم رحلات بطرق لا تتوافق مع قانون البوابة المصرية للعمرة، وتهدر ملايين الجنيهات من خزانة الدولة سنويًا، جراء تسرب أعداد كبيرة من المواطنين للسفر عن الجهة الشرعية الوحيدة وهي البوابة المصرية للعمرة.

أعداد تأشيرات العمرة المتوقعة

وتوقع أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن تتراوح أعداد تأشيرات العمرة لهذا العام بين 300 إلى 350 ألف تأشيرة بناء على المناقشات التي دارت بين الشركات المنظمة للعمرة والوزارة، لكن العدد الرسمي تٌعلنه الوزارة الأسبوع المقبل.