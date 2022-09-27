ماذا يحدث لجسمك إذا لم تحصل على قسط كاف من النوم؟.. يؤدي لأمراض خطيرة

يقول الدكتور عمر سليمان، استشاري الطب النفسي وعلوم الأعصاب المعرفية، إن النوم يعتبر من أهم الوظائف للعقل البشري، التي تساعده على القيام بمهامه وممارسة حياته بشكل طبيعي، ويعتبر النوم هو الشاحن الطبيعي لعقل الإنسان والجهاز العصبي ومتصل بكل أجهزة الجسم التي تتضمن الجهاز الهرموني والجهاز المناعي.

الهرمونات المسؤولة عن الوعي

وأوضح «سليمان» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين شيرين عفت ونهي عبد العزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لابد من الاتساق بين أجهزة الجسم للحصول على النوم الكافي والمناسب للعقل، خاصة الهرمونات المسؤولة عن الوعي والاستيقاظ، لافتا إلى أن الإنسان إن لم يحصل على القدر الكافي من النوم، يكون مستيقظًا ولكنه غير واع، وتبدأ معدلات هرمونات الاستيقاظ في الزيادة بالدم تدريجيا مع شروق الشمس.

أهمية الساعة البيولوجية

وأشار «سليمان»، إلى أن الساعة البيولوجية هي الروابط بين الجهاز الهروموني والجهازين العصبي والمناعي، وتعمل بشكل طبيعي دون تدخل من الإنسان، موضحًا أن النوم يتكون من عدة مراحل، آخرها الأحلام التي تعيد الإنسان للحياة مرة أخرى وتظهر بشكل أكبر لدى الأطفال.

اضطرابات النوم

وأكد استشاري الطب النفسي، أن اضطرابات النوم متعلقة بجميع أجهزة الجسم والعمليات الحيوية، وفي حال وجود أي اضطرابات في الجسم، يؤثر بشكل صريح على النوم، خاصة أن النوم العميق ليس بعدد الساعات وإنما بإحساس الإنسان بالشبع من النوم.