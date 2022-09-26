أستاذ طب نفسي عن إدارة الوقت: مهارة حياتية يجب أن يتعلمها الطفل

قال الدكتور أمجد جبر أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن إدارة الوقت مهارة حياتية نكسبها للأطفال حتى ينجحون في حياتهم ويحققون الإنجازات والأهداف المطلوبة منهم، وبالتالي فإن هذا الأمر جزء من المهارات التي يتعلمها الطفل حتى يدير المراحل المختلفة في حياته بشكل جيد: «عندما تبدأ الدراسة يكون هناك جو من التوتر والقلق، ونقول إنه يجب الحفاظ على نمط حياة ثابت يمكننا عيشه من خلال تنظيم الوقت».

الحفاظ على مواعيد النوم حتى في فترات الإجازة

وأضاف أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي: «يجب الحفاظ على مواعيد النوم حتى في فترات الإجازة حتى لا ينعكس هذا الأمر سلبا علينا في الدراسة، حتى يستطيع الطالب التركيز في الأداء الدراسي وترتيب مواعيده جيدًا بحيث ينجز المهام والترفيه والمذاكرة».

وأكد «أمجد»، ضرورة عدم منع الترفيه في الدراسة، حتى لا يرفض الطفل عملية التعليم، ولكن يجب تنظيم الوقت بشكل فعّال يساعده على الإنجاز: «أول ما ننصح به هو تنظيم مواعيد النوم، ثم يجب أن نتحدث معهم حول الطريقة التي ينظمون بها أوقاتهم».

استيقاظ الأطفال في المراحل الأولى مبكرًا

وواصل أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر: «من الممكن أن يستيقظ الأطفال في المراحل الأولى مبكرًا، وذلك قبل الذهاب إلى المدرسة بحيث يقومون بعمل أي نشاط ترفيهي مثل الذهاب إلى النادي، حتى يكون هذا الأمر حافز للطفل ويجعله يندمج في المدرسة».