«اتحاد الصناعات»: نستعد للمؤتمر الاقتصادي بأوراق عمل من 19 غرفة نوعية

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مشكلة تدبير العملة، هي المشكلة العالمية التي يعاني منها قطاع الصناعة، متمنيا الانتهاء منها قبل المؤتمر الاقتصادي القادم، والاستفادة من موارد وإمكانات الدولة من بينة تحتية وطرق نقل ومواصلات، ومكانة جغرافية تساعد في نقل مصر لمكانة جديدة، لم تصل إليها من قبل.

19 غرفة نوعية بالصناعة

وأوضح «البهي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة» أن الاتحاد، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجرى إعداد ورق عمل من خلال الـ19 غرفة النوعية بالصناعة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشكل فعال يعود بالفائد الحقيقية على الاقتصاد المصري، لافتا إلى ان الرئيس السيسي أشار لضرورة تأهيل الخريجين للعمل في القطاعات الصناعية.

المدارس الصناعية

وأشار المهندس محمد البهي، إلى أن المدارس الصناعية قديما كانت لا تخرج الطالب المناسب للقطاع، لكن الآن الوضع اختلف من خلال المدارس التكنولوجية والفنية والجامعات والبرامج المشتركة مع رجال الأعمال والصناعة على مستوى المحافظات.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن أجور العمالة المصرية ليست كبيرة، مقارنة بأي دولة في العالم، كما تحدث الرئيس عن فرص تدريب طلاب المدارس الفنية، داعيا رجال الأعمال للمساهمة وتوفير فرص تدريب للطلاب.

افتتاح مشروعات قومية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن بعض رجال الأعمال دشنوا مدارس، وآخرون استفادوا من مدارس موجودة بالفعل، حيث جرى إعادة توظيفها لصالح إنتاج وتدريب ما يحتاجونه من عمالة.