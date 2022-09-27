رئيس الوزراء: السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية قطاع السياحة في ضوء جهود الحكومة لتوفير سبل دفع هذا القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، وذلك خلال لقاءه اليوم، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وغادة سمير، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام.

جهود دعم السياحة

واستعرض وزير السياحة والآثار، بحسب بيان عن مجلس الوزراء، جهود الوزارة في سبيل دعم السياحة والعمل على تنشيطها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام، التي تهدف لتمكين القطاع الخاص، جرى إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، خاصة في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، وجار العمل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

رفع الوعي السياحي والأثري للمواطنين

وتطرق اللقاء، إلى أهمية ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، خاصة طلاب المدارس والشباب، وذلك في ضوء الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأوضح وزير السياحة والآثار، بدء أعمال الحفائر بـ9 مواقع أثرية للآثار، فضلا عن أعمال تطوير عيون موسى والآبار الخاصة بها، وتنفيذ مشروعات بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، ومشروعات مصر الوسطي، والتي منها بدأت أعمال الموسم الثاني لترميم مقبرتين بمنطقة بني حسن بمحافظة المنيا، وتثبيت اللوحات الإرشادية بمدخل المنطقة الأثرية بصان الحجر، والتي يتم تجهيز مركز الزوار بها.

كما شهد اللقاء، استعراض جهود الإدارة العامة للآثار المستردة مع الجهات الوطنية في استرداد العديد من القطع الأثرية، منها 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعتان من بلجيكا.