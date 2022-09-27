السيسي يشكر رجال الأعمال والمستثمرين: البلد ستنهض بنا جميعا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وكذلك الأزمة الروسية – الأوكرانية، كانت لهما صدمة كبيرة للغاية على دول العالم كافة وعلى الدولة المصرية أيضًا، لكننا حاولنا بقدر الإمكان أن نكون أقل تأثّرًا في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح عددٍ من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة: «أتصور خلال شهرٍ أو اثنين سنحل كل المعوّقات اللي تواجه المستثمرين، أوجّه التحية والتقدير والاحترام وكل الاعتزاز لرجال الأعمال والمستثمرين في مصر، وأعدهم بمزيد من العمل، لتنهض هذه البلد، (هتقوم بينا كلنا مش كل واحد لوحده)».