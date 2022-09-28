«آيس كريم بالأرز بلبن».. أكلة السوايسة تقدمها أشهر المحال منذ عشرات السنين

كل محافظة ولها عادات وتقاليد، ولها كذلك أكلاتها المفضلة، وتعد وجبه الآيس كريم بالأرز باللبن، من الأصناف التى يعشقها أهل المدينة الباسلة.. مدينة السويس.. سواء ذلك كان فى فصل الصيف أو الشتاء.

المحلات تقدمها للسوايسة من عشرات السنين

يقدم عدد من المحال، تلك الوجبة التى تعد من أحب الأصناف لدى أبناء السويس، كباراً كانوا أم صغار، ويؤكد صاحب أحد تلك المحال الشهيرة، لـ«الوطن»، أن جده ووالده منذ أربعينيات القرن الماضى وهم يقومون بتقديم هذا الصنف المفضل لدى السوايسة.

تطورات الصنف المفضل للسوايسة

ويؤكد أن أهم شيء في تلك النوعية من الأصناف التى يعشقها السوايسة، هو أن تكون منتجات الآيس كريم وكذلك الأرز بااللبن، طبيعية، حيث دخول أى منتج صناعى مثل لبن البودرة أو مكسبات الطعم بتفقد الصنف طعمه الذى اعتاد عليه السوايسة منذ قرابة القرن.

وأضاف أن سعر طبق الأرز باللبن والأيس كريم على حسب عدد البولات وأقل سعر يقدم الأرز باللبن ببولة أيس كريم واحدة هو 20 جنيهاً ومع زيادة كل بولة يضاف 5 جنيهات على ثمن الطلب.

وهناك من يطلب طبقا خاصا بالبسكويت والمكسرات الإضافية وطبعاً كل صنف وله المتخصصون فى تقديمه والمحل الخاص به يقدم هذا الصنف منذ عام 1957 ومن قبله والده وعمه.